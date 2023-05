Alla fine della B mancano solo tre giornate: il Frosinone è aritmeticamente in A. Dietro c'è chi punta alla promozione diretta e chi insegue un posto ai playoff, ma anche playout e la lotta per non retrocedere. Ecco meccanismo, regole di ordinamento della classifica e tutto quello che c'è da sapere a 270 minuti dalla fine della stagione regolare