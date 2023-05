35^ giornata

Primo maggio con la 35^ giornata di Serie B in diretta su Sky Sport. Match-point promozione per il Frosinone: se stasera batte la Reggina è in A. Il Genoa fa 0-0 col Sudtirol, rallenta anche il Bari col Cittadella. Parma rimontato dal Benevento ultimo, l'Ascoli vede i playoff. Tre punti salvezza per il Brescia. Nella gara delle 12.30 Palermo frenato dal Como, domenica vittoria del Cagliari e 1-1 tra Spal e Perugia HIGHLIGHTS - CLASSIFICA