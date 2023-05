Primo maggio con otto partite di Serie B in diretta su Sky. Il Frosinone, impegnato nel posticipo con la Reggina, potrebbe festeggiare la promozione in A. Alle 15 in campo Genoa e Bari. Si parte alle 12.30 con Como-Palermo. Negli anticipi successo del Cagliari con la Ternana e pari in Spal-Perugia

