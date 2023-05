Vincendo l’ultima gara del 36esimo turno, i gialloblu sono aritmeticamente certi dei playoff grazie alla prima doppietta italiana dell’attaccante polacco, a quota 8 reti in campionato. La squadra di Pecchia ri-affianca il Cagliari a quota 54 ed è quinta. Il Brescia resta a 38 punti: finisse ora il campionato giocherebbe il play out con il Cosenza. Nel pre partita, emozionante passerella per gli eroi di Wembley che 30 anni fa conquistarono la Coppa delle Coppe

PARMA, FESTA PER GLI EROI DELLA COPPA COPPE

CLASSIFICA