Nella giornata di giovedì 4 maggio, il Parma è stato penalizzato di un punto per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alla mensilità di febbraio. La notizia è arrivata subito dopo i quattro punti di penalizzazione inflitti alla Reggina (già vantava un -3 in classifica) che era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica.