Jagiello nel prepartita a Sky Sport: "In cosa deve crescere il Genoa? Siamo una squadra nuova, ci sono tanti giocatori nuovi, rientrati dal prestito come nel mio caso. Serve tempo per crescere come gruppo, siamo consapevoli di essere una squadra forte, ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Il Palermo è una squadra forte, hanno entusiasmo per fare bene. Bisognerà spingere al massimo perché non sarà semplice".