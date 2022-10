Cantare in piedi, a tavola, davanti al resto del gruppo. Il vero banco di prova che ogni nuovo arrivo deve affrontare in una squadra. Non è stato da meno Daniele De Rossi che, ufficializzato ieri dalla Spal come nuovo allenatore, si è già esibito davanti ai suoi giocatori. Come? Giocando in casa con uno stornello romano. E a quanto pare la squadra ha iniziato già a seguirlo. IL VIDEO