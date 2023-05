Un gol di Nasti decide il primo round del playout di Serie B tra Cosenza e Brescia al San Vito Marulla. Gara tatticamente bloccata per tutta la prima parte. Zilli ci prova ma non arriva alla deviazione vincente, gli ospiti concludono con Listkowski e Aye. Nella ripresa, il Cosenza spinge ma il Brescia sfiora il gol con una traversa di Bisoli. Ma è Nasti l'uomo del match: l'attaccante risolve di testa una mischia in area e regala la vittoria ai suoi