Bisoli: "Zero ansia ma vogliamo scrivere la storia"

Nel pre partita ha parlato l’allenatore del Sudtirol Bisoli: “La stagione è stata spettacolare se non trionfale. Ho detto ai ragazzi di non sentirsi l’ansia addosso, abbiamo fatto un piccolo capolavoro, ora vogliamo scrivere la storia e ci proveremo. Andiamo in campo per vincere ma senza ansia, con grande serenità anche se per me dopo tre minuti non sarà più così (ride, ndr)”.