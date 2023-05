sognando la a

Ecco il tabellone dei playoff di Serie B, che decreteranno la terza squadra promossa in A dopo Frosinone e Genoa. Il SudTirol ha eliminato la Reggina e sfiderà in semifinale il Bari. La vincente di Cagliari-Venezia invece se la vedrà con il Parma. Doppia finale in programma l'8 e 11 giugno