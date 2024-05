Cremonese e Venezia si sfidanno nella gara d'andata valida come finale playoff di Serie D. Una sola delle due verrà promossa in Serie A. Stroppa scjiera in attacco la coppia Collocolo-Coda con Vazquez sulla linea dei centrocampisti. Vanoli risponde confermando Lella dal 1'. In attacco, tandem consolidato tra Pohjanpalo e Pierini. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW