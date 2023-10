Nell’anticipo dell'11esimo turno, a Padova finisce 1-2 tra Cittadella e Cremonese. La squadra di Stroppa non sfonda nel primo tempo con la coppia d’attacco Coda-Okereke. Nella ripresa tre buone occasioni per Buonaiuto e a 11 minuti dal temine lombardi avanti con Ravanelli, ma il vantaggio dura solo due minuti, fino al pari di Vita. A decidere al minuto 93’ è ‘El Mudo’ Vazquez, al primo gol in B con la Cremonese. Terza vittoria per Stroppa e Cremonese ora a 16 punti in zona playoff. Domani altre 5 gare