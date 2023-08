E' il Parma di Fabio Pecchia la capolista solitaria della Serie B al termine della 2^ giornata: alle spalle del club emiliano un gruppo di inseguitrici a quota 4 punti. Al momento la classifica è a 18 squadre, in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci in via definitiva sui casi delle iscrizioni di Lecco e Reggina

HIGHLIGHTS SERIE B