La 14^ giornata di Serie B si apre con il derby ligure tra Sampdoria e Spezia. Pirlo si affida a Sebastiano Esposito in attacco, supportato da Borini e Verre. D'Angelo (all'esordio) si schiera a specchio e sceglie Antonucci e Verde in appoggio a Moro. In campo anche Salvatore Esposito, fratello di Sebastiano. Si gioca col pallone rosso per dire basta alla violenza sulle donne. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW alle 20.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD

