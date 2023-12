Nell’anticipo della 15esima giornata, il Catanzaro va a vincere allo stadio Barbera e supera il Palermo in classifica, portandosi al terzo posto a quota 27 dietro a Venezia e Parma. Decisivi i gol di Iemmello sul finire del primo tempo e il raddoppio di Biasci a inizio ripresa. Inutile la rete di Stulac per la squadra di Corini, contestata e fischiata a fine partita. Nelle ultime 6 giornate per i siciliani 4 sconfitte e solo 4 punti conquistati

