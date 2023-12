Al Rigamonti-Ceppi super rimonta della squadra di Breda, nel primo tempo sotto 0-2 in casa del Lecco: a segno Ionita al 21’, raddoppio di Buso al 38’. Nella ripresa la Ternana torna in partita e pareggia con la doppietta di Raimondo, al 51’ e al 69’. Al 76' il sorpasso firmato da Luperini, che si è visto anche annullare 2 gol. Nel finale Ternana in 10 per il rosso a De Boer. Al 95’ Iannarilli salva tutto su tiro deviato di Buso. Con questo successo, Ternana a quota 17 in classifica, Lecco penultimo a 16

CLASSIFICA