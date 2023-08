Al "Via del Mare" di Lecce la squadra di Vivarini trova allo scadere la prima vittoria del suo campionato. I giallorossi partono forte e al 10' sbloccano il risultato con Biasci; a pochi secondi dall'intervallo la Ternana trova il pareggio con Raimondo. All'89' cambia definitivamente il parziale: Baroni assegna un rigore al Catanzaro, dal dischetto si presenta Vandeputte che con freddezza spiazza Iannarilli. Ancora a zero punti in classifica, dopo la sconfitta all'esordio con la Samp, i rossoverdi di Lucarelli