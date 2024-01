Dopo la sosta la B riparte con l’anticipo della 20esima e gli 8 gol dello stadio Ceravolo. Catanzaro avanti ma rimontato nel primo tempo dal Lecco, in vantaggio 2-1 al riposo. Nella ripresa la squadra di Vivarini pareggia subito e si porta ancora in vantaggio con Iemmello, ma poco dopo i lombardi trovano il pari con Novakovich. Poi Sounas, autore di una doppietta, e Biasci fissano il risultato sul 5-3 finale. Domani altre sei gare in programma, tutto in diretta su Sky Sport

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT