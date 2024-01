Nell'anticipo della 21esima di B, sul finale di tempo il Parma colpisce due volte la Samp. Prima al 41’ su rigore concesso dopo revisione Var per un tocco di mano: Man non sbaglia. Tre minuti dopo è l’altro romeno Mihaila a raddoppiare. Nel secondo tempo terza rete firmata Estevez. In attesa della risposta delle avversarie, la squadra di Pecchia è ora a +7 su Como e Venezia seconde, per Pirlo è il decimo ko in campionato. Domani dalle 14 altre 8 gare, tutto in diretta su Sky Sport anche con l’opzione Diretta Gol