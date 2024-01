Nel posticipo della 22esima giornata di B, importante vittoria in chiave salvezza per la Samp, che rimonta 2-1 il Cittadella e torna a vincere dopo 40 giorni senza successi. Succede tutto nella ripresa: al 53’ lancio lungo e preciso di Branca e Pandolfi deposita in rete. Vantaggio che dura solo 7 minuti, per la rete di Giordano che firma il pari al 60’ su assist di De Luca. Sorpasso Samp al 69’ grazie al primo gol in campionato di Ghilardi, di testa su punizione di De Paoli

