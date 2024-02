Nell’anticipo della 24esima di B, a decidere il derby al 7' è Strefezza, già autore del gol vittoria una settimana fa a Terni: due reti nelle sue prime due gare con la nuova squadra, per l’ex attaccante del Lecce. Il Brescia va vicino al pari con una traversa di Olzer e un palo di Borrelli ma il risultato non cambia. Como provvisoriamente secondo da solo a 45 punti, a +1 sulla Cremonese e a -3 dal Parma, entrambe in campo domani: 8 le partite in programma nel sabato pomeriggio

