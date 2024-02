Non basta il solito Pojanphalo, autore di una doppietta che lo porta a 13 gol in campionato, al Venezia per battere il Modena e agganciare il secondo posto in serie B alle spalle del Parma. La squadra di Vanoli si è infatti fatta raggiungere per due volte dal Modena prima con Gelli e poi con Palumbo che ha trovato il definitivo 2-2 ribattendo in rete un rigore calciato da lui e inizialmente respinto da Joronen

