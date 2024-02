Nell’anticipo della 26^ di B, la Samp rovina la festa per i 110 anni del Cosenza e al San Vito-Marulla torna a vincere. Vantaggio al 23’ con l’ex romanista Darboe (prima rete in B) e raddoppio tre minuti dopo col terzo gol in campionato di De Luca. Al 75’ Frabotta la riapre di testa su corner ma finisce 2-1 per Pirlo. In attesa delle altre gare, Samp a 31 punti: -3 dall’ottavo posto e +6 sulla zona playout. Domani altre 8 partite con i big match Como-Parma e Cremonese-Palermo, tutto su Sky

