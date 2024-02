Nell'ultimo match della 26^ giornata di B, tra Modena e Spezia finisce senza reti. I padroni di casa non riescono a vincere nonostante gli ospiti siano rimasti in 10 uomini per l'espulsione di Gelashvili al 35'. La squadra di Bianco rimane da sola all'ottavo posto in classifica in zona playoff, quella di D'Angelo continua la sua striscia positiva e raggiunge Ternana e Ascoli in zona playout

LA CLASSIFICA