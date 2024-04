Dopo la sconfitta in casa contro la Reggiana, il Venezia si ferma di nuovo: i lagunari non vanno aldilà dello 0-0 in casa dell'Ascoli (che chiude in 10 per l'espulsione nel finale di Bellusci) e vengono così sorpassati anche dalla Cremonese. Adesso la squadra di Vanoli, che ha interrotto una striscia di 15 gare consecutive a segno, è 4^ in classifica, a -8 dal Parma capolista ma soprattuto a -3 dal secondo posto (l'ultimo per la promozione diretta) occupato ora dal Como

