Vittoria in rimonta del Venezia contro la Cremonese. Al Penzo la sblocca Vazquez, realizzando il secondo gol in B, sempre in terra veneta, dopo il sigillo all'andata col Cittadella. I padroni di casa accorciano all'inizio del secondo tempo con Gytkjaer, poi Bjarkason realizza il gol della vittoria. Venezia a quota 67 punti e per una notte secondo (insieme al Como, in campo domani), la Cremonese ne ha 60. Guarda gli highlights

