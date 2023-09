Almeno una notte in vetta alla classifica di Serie B per il Venezia che vince una gara complicata al Penzo contro lo Spezia. Partono meglio gli ospiti, pericolosi con Amian e Verde. Tessmann risponde per i padroni di casa. Nella ripresa, il Venezia accelera, Busio colpisce il palo e sulla respinta Pohjanpalo mette dentro il gol che vale la vittoria. Senza esito la reazione dello Spezia che resta a quota un punto in classifica