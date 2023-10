Allo stadio 'Rigamonti' finisce in parità il primo derby tra due squadre della provincia di Brescia. Vantaggio degli ospiti al 13’ del primo tempo con La Mantia, al secondo gol di fila dopo il primo stagionale segnato allo Spezia. Pareggia il conto nel recupero un altro ex Spal, Moncini, che salva la squadra di Gastaldello dalla prima sconfitta in questo campionato. Per gli uomini di Vecchi sfuma al 91’ la seconda vittoria in questa Serie B

