Serie B, il Parma perde a Venezia. Palermo a -1

La capolista Parma perde sul campo del Venezia, che si porta a 2 punti dalla vetta come il il Catanzaro contro il Sudtirol, che vince in trasferta col SudTirol. Al secondo posto c'è il Palermo, dopo il 2-0 sul Modena Tutto facile per il Cosenza contro il Lecco. Pari in Ascoli-Samp e Reggiana-Bari

SERIE B, LA GUIDA TV SU SKY