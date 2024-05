La Cremonese raggiunge il Venezia nella finale playoff (30 maggio e 2 giugno) e si giocherà nella doppia sfida la promozione in Serie A. La squadra di Stroppa demolisce allo Zini il Catanzaro vincendo 4-1 dopo il 2-2 del Ceravolo. Castagnetti colpisce il palo in apertura, Vazquez e Buonaiuto segnano in sequenza ravvicinata. Coda fa 3-0 prima della pausa. Nella ripresa espulso Brignola e Sernicola chiude la qualificazione. Nel finale Antonini fissa il punteggio sul 4-1

