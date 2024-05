Stasera alle 20.30 su Sky Sport Calcio Bari-Ternana, primo round per restare in Serie B (ritorno 23 maggio). Domani via ai playoff, in palio la terza promozione in A dopo Parma e Como. Si comincia col turno preliminare in gara unica: Samp in casa del Palermo, sabato in programma Catanzaro-Brescia. Le semifinali d’andata il 20 e 21 con ritorno il 24 e 25. Le finali il 30 maggio e il 2 giugno. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport. Ecco tutto il programma

SERIE B: TUTTI I VERDETTI DOPO LA 38^ GIORNATA