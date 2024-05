Una vittoria imporantissima quella firmata da Pierini al 62' che permette al Venezia di battere il Palermo 1-0, risultato che costringerà i rosanero a vincere con due gol di scarto al ritorno per passare il turno e qualificarsi per la finale. Gara equilibrata per tutti i 90' con il Palermo colpito nel suo momento migliore. Infortunio muscolare, nel finale, a Desplanches