Dopo il successo di Palermo per 1-0, il Venezia parte avvantaggiato dai due risultati su tre. Per Vanoli dentro Lella e Tessmann dal 1'. Mignani schiera il tridente pesante con Soleri, Insigne e Brunori per ribaltare le sorti del confronto. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD