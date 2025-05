Sarà la gara del Picco, domenica, a decidere la terza squadra promossa in Serie A. La Cremonese ‘spreca’ il fattore campo e non va oltre lo 0-0. Meglio gli ospiti in avvio con il gol annullato ad Aurelio per fallo di mano. La Cremonese reagisce nella ripresa, ci provano Azzi e Collocolo ma è Johnsen a fallire l’occasione più ghiotta calciando alto da pochi metri. Allo Spezia basterà un pari per essere promosso domenica 1° giugno al Picco

BRESCIA PENALIZZATO DI 4 PUNTI