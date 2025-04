Buona la prima per la nuova Samp con Evani allenatore e Lombardo vice. Al Ferraris i blucerchiati hanno superato per 1-0 il Cittadella, grazie a un gol nel secondo tempo di Sibilli. Allo scadere del primo tempo, annullato per fuorigioco un gol a Okwonkwo. Una vittoria che permette alla Sampdoria di agganciare in classifica a quota 35 punti Brescia, Sudtirol e lo stesso Cittadella. Prossimo impegno per la Samp, in trasferta con la Juve Stabia

SERIE B, 33^: RISULTATI E GOL