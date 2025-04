Vincono Pisa e Salernitana. Ora la nuova Samp

Dopo la vittoria del Bari sul Palermo nell'anticipo, per la 33ª di B punti importanti in chiave promozione per il Pisa, che ha battuto in trasferta la Reggiana. Il Catanzaro ha pareggiato in casa della Carrarese. In coda vittoria della nuova Salernitana di Marino col Sudtirol. Brescia raggiunto nel recupero dal Cosenza. Ora Samp-Cittadella, alle 19.30 il Sassuolo capolista (che questo weekend può festeggiare il ritorno in A) ospite del Modena. Domani altre tre partite. Qui risultati e gol

