La Sampdoria centra la salvezza al termine del match dell'Arechi contro la Salernitana, sospeso per lancio di petardi e fumogeni sul vantaggio di 2-0 in favore dei blucerchiati. Gara tesissima con la squadra di Evani in vantaggio con Coda a fine primo tempo dopo un gol annullato (mani) a Ferrari. A inizio ripresa il raddoppio di Sibilli, poi la dura contestazione da parte della curva di casa. L'arbitro Doveri ha fatto ripartire il match ma poi è stato costretto a sospenderlo definitivamente

