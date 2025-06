Al 65’ del ritorno del playout, con la Samp avanti 2-0 sulla Salernitana e i campani avviati verso la C, all'Arechi è iniziata la protesta dei tifosi di casa: lanci di fumogeni, petardi e di seggiolini in campo, per impedire che la gara proseguisse, con la polizia schierata in tenuta antisommossa. Gara sospesa e squadre rientrate negli spogliatoi: dopo 30’ l'arbitro Doveri ha provato a far riprendere il gioco. I lanci sono subito ripresi e così è stata decretata la fine del match

SALERNITANA-SAMP 0-2, LA CRONACA