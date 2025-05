Piccolo vantaggio per la Juve Stabia che sogna la finale playoff di Serie B sopo il successo del Menti contro la Cremonese per 2-1. Match molto bello con i padroni di casa molto vivaci. Match sbloccato al 34' da una conclusione da fuori di Pierobon. Il raddoppio nella ripresa con Adorante. La Cremonese prima sbaglia un rigore con De Luca e poi accorcia con Johnsen. Tutto ancora in bilico, decisivo il match dello Zini

CLASSIFICA - VERDETTI