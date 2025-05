Serie B, la corsa promozione e retrocessione

Introduzione

A tre giornate alla conclusione della stagione regolare la serie B deve regalare ancora la maggior parte dei suoi verdetti per la stagione 2024-25. L'unica certezza è la promozione in serie A del Sassuolo. Al Pisa, che manca dalla massima serie addirittura da 31 anni, serve soltanto un punto per stappare lo spumante mentre al momento lo Spezia consolida la terza posizione in classifica che gli consentirebbe di giocare l'eventuale finale promozione di ritorno in casa. Da definire la griglia playoff con tanti incroci ancora possibili mentre ancora maggiore bagarre si registra in coda con il Cosenza che ormai è vicino alla retrocessione e un'ammucchiata di squadre che viaggiano sul filo dei punti fra la caduta diretta in serie C, i playout e la salvezza invece senza passare dagli spareggi. Vediamo la situazione con il calendario, gli scontri diretti e tutte le possibili combinazioni in questi ultimi 270 minuti

LA CLASSIFICA DI SERIE B