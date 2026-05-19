E' la squadra di Bianco la prima finalista dei playoff di Serie B. Il Monza, dopo il 2-2 del Menti, batte la Juve Stabia 2-1 al termine di una gara in cui ci ha provato di più e che rischiava anche di complicarsi. Match winner dell'incontro è stato Cutrone autore del primo vantaggio brianzolo all'85' seguito dal pareggio al 90' di Burnete e dalla doppietta decisiva segnata al 97'. In finale la vincente di Palermo-Catanzaro

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