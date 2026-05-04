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Serie BSemifinale Playoff - mercoledì 20 maggio 2026Semifinale Playoff - mer 20 mag
LIVE1T
Palermo
Pohjanpalo J. 3'
1 - 0Tot: 1-3
Catanzaro
Palermo
Pohjanpalo J. 3'
1 - 0 Catanzaro
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Palermo-Catanzaro, il risultato in diretta LIVE

Il Palermo è chiamato a un'impresa per ribaltare il 3-0 del Ceravolo, eliminare il Catanzaro e agguantare la finale playoff per continuare a sperare ancora nella promozione in Serie A. I rosanero con una vittoria con tre gol di scarto sarebbero qualificati per via della migliore posizione in classifica in regular season. Aquilani confermo Iemmello con Liberali e Pittarello. Pohjanpalo sostenuto da Johnsen, Le Douaron e Palumbo.

LIVE

Palermo a un passo dal bis!

6' - Johnsen premia l'inserimento di Palumbo sul lato sinistro dell'area di rigore. Palla tesa in mezzo, nessuno ci arriva a due passi dalla porta

VAR

Gol confermato dal Var!

Lungo check per una possibile posizione di fuorigioco, ma alla fine il gol viene convalidato

GOL!

Gol del Palermo!

3' - Ha segnato Pohjanpalo! Punizione dalla trequarti: dopo un rimpallo l'attaccante finlandese è il più lesto di testa e sblocca il match subito, la situazione migliore possibile per credere nella rimonta

calcio d'inizio!

1' - Si parte! Possesso palla della squadra calabrese

Il calcio d'inizio sarà del Catanzaro

Le squadre stanno scendendo in campo

Bellissima l'atmosfera al Renzo Barbera: il popolo di Palermo ci crede sulle note della canzone di Sergio Endrigo "Io che amo solo te"

La stupenda coreografia del Palermo

Dedicata alla piccola Alessia La Rosa, tifosa di 8 anni scomparsa a causa di un cancro. Già nella gara di andata la squadra era scesa in campo nel suo ricordo

Neopromosse attive sul mercato

Il campionato di Serie B è stato vinto dal Venezia, che può già pianificare la prossima stagione. Doumbia, uno dei protagonisti della promozione, è vicino allo Sporting Lisbona per una cifra importante. In compenso, per l'attacco si guarda addirittura in casa Milan

Il Venezia tenta un colpo da Serie A: piace un attaccante oggi al Milan

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Non solo Serie B

Stasera in programma su Sky Sport la finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo e il ritorno dei match del secondo turno fase nazionale

La classifica della regular season

Il Catanzaro ha chiuso la stagione al quinto posto, 13 punti dietro al Palermo. In campo la differenza non si è vista all'andata. I rosanero proveranno a farla pesare oggi

Come è andata l'andata

Sinfonia giallorossa al Ceravolo con un 3-0 senza storie in cui il protagonista è stato Pietro Iemmello, autore di una doppietta

Chi passa trova il Monza in finale

La squadra di Bianco ha rispettato il pronostico e, seppur con fatica, ha eliminato ieri l'ottima Juve Stabia di Ignazio Abate vincendo 2-1 in casa dopo il pareggio per 2-2 in trasferta all'andata

Le scelte di Aquilani

Chiaramente confermato l'assetto offensivo con Iemmello prima punta sostenuto dal talento scuola Milan Liberali e da Pittarello

Le scelte di Inzaghi

Intoccabile Pohjanpalo in attacco: lo sostiente il tridente Johnsen, Le Douaron, Palumbo. A centrocampo Ranocchia con Segre

Le ufficiali

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Johnsen, Le Douraon, Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani

statistiche

Ai rosanero basterebbe un 3-0 per passare il turno, ma le uniche 2 volte in cui i rosanero hanno fatto 3 reti in un Palermo-Catanzaro gli ospiti hanno comunque totalizzato 2 centri (score di 3-2 nel 1973-1974 che nel 2025-2026).

statistiche

Soltanto in 1 occasione il Palermo ha battuto in Sicilia il Catanzaro con 3 (o più) gol di scarto. Accadde proprio in occasione del primo faccia a faccia, stagione di cadetteria 1936-1937.

statistiche

Ammontano a 22, fra B e C, i precedenti a Palermo. La contabilità vede i locali in vantaggio 10-3 per successi cui dobbiamo aggiungere 9 pareggi.

statistiche

Negli anni Duemila, però, sono davanti gli ospiti: 3 affermazioni, tutte per 2-1, 1 pari, per 0-0, 1 sconfitta, qualche settimana fa.

statistiche

Dal 2023-2024 i giallorossi fanno sempre doppietta alla Favorita-Barbera (Iemmello e Biasci nel 2023-2024; Biasci e Pompetti nel 2024-2025; Pittarello 2 volte nel 2025-2026).

statistiche

Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova a dirigere la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro.

statistiche

Arbitro internazionale classe 1992, Marcenaro porta in dote un bagaglio di 272 direzioni complessive in carriera.

statistiche

Il bilancio del Catanzaro con Marcenaro viaggia sul filo dell’equilibrio. Sono 5 i precedenti totali, divisi tra due vittorie, due sconfitte e un pareggio.