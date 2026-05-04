Gol confermato dal Var!
Lungo check per una possibile posizione di fuorigioco, ma alla fine il gol viene convalidato
Il Palermo è chiamato a un'impresa per ribaltare il 3-0 del Ceravolo, eliminare il Catanzaro e agguantare la finale playoff per continuare a sperare ancora nella promozione in Serie A. I rosanero con una vittoria con tre gol di scarto sarebbero qualificati per via della migliore posizione in classifica in regular season. Aquilani confermo Iemmello con Liberali e Pittarello. Pohjanpalo sostenuto da Johnsen, Le Douaron e Palumbo.
6' - Johnsen premia l'inserimento di Palumbo sul lato sinistro dell'area di rigore. Palla tesa in mezzo, nessuno ci arriva a due passi dalla porta
Lungo check per una possibile posizione di fuorigioco, ma alla fine il gol viene convalidato
3' - Ha segnato Pohjanpalo! Punizione dalla trequarti: dopo un rimpallo l'attaccante finlandese è il più lesto di testa e sblocca il match subito, la situazione migliore possibile per credere nella rimonta
1' - Si parte! Possesso palla della squadra calabrese
Il calcio d'inizio sarà del Catanzaro
Bellissima l'atmosfera al Renzo Barbera: il popolo di Palermo ci crede sulle note della canzone di Sergio Endrigo "Io che amo solo te"
Dedicata alla piccola Alessia La Rosa, tifosa di 8 anni scomparsa a causa di un cancro. Già nella gara di andata la squadra era scesa in campo nel suo ricordo
Il campionato di Serie B è stato vinto dal Venezia, che può già pianificare la prossima stagione. Doumbia, uno dei protagonisti della promozione, è vicino allo Sporting Lisbona per una cifra importante. In compenso, per l'attacco si guarda addirittura in casa Milan
Stasera in programma su Sky Sport la finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo e il ritorno dei match del secondo turno fase nazionale
Il Catanzaro ha chiuso la stagione al quinto posto, 13 punti dietro al Palermo. In campo la differenza non si è vista all'andata. I rosanero proveranno a farla pesare oggi
Sinfonia giallorossa al Ceravolo con un 3-0 senza storie in cui il protagonista è stato Pietro Iemmello, autore di una doppietta
La squadra di Bianco ha rispettato il pronostico e, seppur con fatica, ha eliminato ieri l'ottima Juve Stabia di Ignazio Abate vincendo 2-1 in casa dopo il pareggio per 2-2 in trasferta all'andata
Chiaramente confermato l'assetto offensivo con Iemmello prima punta sostenuto dal talento scuola Milan Liberali e da Pittarello
Intoccabile Pohjanpalo in attacco: lo sostiente il tridente Johnsen, Le Douaron, Palumbo. A centrocampo Ranocchia con Segre
PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Johnsen, Le Douraon, Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi.
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani
Ai rosanero basterebbe un 3-0 per passare il turno, ma le uniche 2 volte in cui i rosanero hanno fatto 3 reti in un Palermo-Catanzaro gli ospiti hanno comunque totalizzato 2 centri (score di 3-2 nel 1973-1974 che nel 2025-2026).
Soltanto in 1 occasione il Palermo ha battuto in Sicilia il Catanzaro con 3 (o più) gol di scarto. Accadde proprio in occasione del primo faccia a faccia, stagione di cadetteria 1936-1937.
Ammontano a 22, fra B e C, i precedenti a Palermo. La contabilità vede i locali in vantaggio 10-3 per successi cui dobbiamo aggiungere 9 pareggi.
Negli anni Duemila, però, sono davanti gli ospiti: 3 affermazioni, tutte per 2-1, 1 pari, per 0-0, 1 sconfitta, qualche settimana fa.
Dal 2023-2024 i giallorossi fanno sempre doppietta alla Favorita-Barbera (Iemmello e Biasci nel 2023-2024; Biasci e Pompetti nel 2024-2025; Pittarello 2 volte nel 2025-2026).
Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova a dirigere la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro.
Arbitro internazionale classe 1992, Marcenaro porta in dote un bagaglio di 272 direzioni complessive in carriera.
Il bilancio del Catanzaro con Marcenaro viaggia sul filo dell’equilibrio. Sono 5 i precedenti totali, divisi tra due vittorie, due sconfitte e un pareggio.