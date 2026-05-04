Il Palermo è chiamato a un'impresa per ribaltare il 3-0 del Ceravolo, eliminare il Catanzaro e agguantare la finale playoff per continuare a sperare ancora nella promozione in Serie A. I rosanero con una vittoria con tre gol di scarto sarebbero qualificati per via della migliore posizione in classifica in regular season. Aquilani confermo Iemmello con Liberali e Pittarello. Pohjanpalo sostenuto da Johnsen, Le Douaron e Palumbo.