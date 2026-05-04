Serie BSemifinale Playoff - mercoledì 20 maggio 2026Semifinale Playoff - mer 20 mag
Fine
2 - 0Tot: 2-3
2 - 0
Palermo-Catanzaro 2-0: video, gol e highlights
Sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale playoff di Serie B. La squadra di Aquilani difende al Barbera il 3-0 conquistato all'andata nonostante il gol incassato già al 2' da un colpo di testa di Pohjanpalo. A inizio ripresa i rosanero colpiscono un palo con una semirovesciata di Palumbo, Pigliacelli poi si esalta su Johnsen e Ranocchia. All'89' il tocco al volo di Rui Modesto offre un'ultima speranza, ma nel recupero non succede nulla se non l'espulsione di Pierozzi