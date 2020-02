Nasce Como TV

È stata presentata allo stadio Sinigaglia Como TV, la nuova piattaforma OTT del club di proprietà della SENT Entertainment ltd, società che possiede la totalità delle quote del Club.

Como TV, che trasmetterà da uno studio allestito allo stadio Sinigaglia e si avvarrà di un centro di produzione e post-produzione in house, garantirà un accesso unico al club: verrà raccontata la squadra da dietro le quinte, con interviste esclusive a giocatori e membri dello staff ed immagini nello spogliatoio e nel centro sportivo.

Como TV seguirà la squadra nelle gare in casa e in trasferta, con pre e post gara e altri format che raccontano sia la Serie C, sia il calcio a 360°. Si occuperà anche di lifestyle, cultura e società. Inoltre, sarà presente una sezione in lingua inglese con contenuti esclusivi, film, serie tv legate al mondo dello sport.

Goffredo d’Onofrio è stato nominato Director of Sport Channel Development, Europe. La redazione sarà composta da quattro giornalisti: Marilena Albergo, Fabio Manfreda, Marco Demicheli e Cintia Doroni. Con loro anche l’esperienza e la competenza di Pietro Vierchowod, ex giocatore del Como e Campione del Mondo con la nazionale italiana al mondiale di Spagna ’82.