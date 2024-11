Dopo l'esonero di Paolo Montero, la Juventus Next Gen ha ufficializzato il ritorno di Massimo Brambilla. L'allenatore avrà il compito di riprendere in mano l'Under 23 bianconera, attualmente ultima in classifica nel girone C di serie C, con soli sette punti conquistati nelle prime 14 giornate di campionato. Per Brambilla, come si legge dal comunicato diramato dalla società, si tratta di un ritorno a casa: "Il tecnico lombardo, che oggi ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2025, ha già allenato la seconda squadra bianconera per due stagioni, dal 2022 all'estate del 2024, centrando nella sua prima stagione in serie C la finale di Coppa Italia di categoria e, lo scorso anno, la qualificazione ai playoff". Il "nuovo" allenatore sarà affiancato da Chirstian Terni, nel ruolo di secondo allenatore, e da Alberto Pasini, preparatore atletico.