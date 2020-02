Sicula Leonzio, l'originale "offerta promo" per i tifosi. VIDEO

La Sicula Leonzio (Serie C, Girone C) per portare allo stadio i suoi tifosi ha realizzato un video davvero originale. Al supermercato si annuncia la “Promo vinco per TrE”: un mini abbonamento per le prossime tre gare in casa a 50 centesimi l’una (in curva)

Il diciassettesimo posto in classifica non toglie l’ironia al club di Lentini. Il club ha infatti realizzato un divertente “spot” per promuovere un mini abbonamento valido per le prossime tre gara in casa dei bianconeri, quelle con Casertana, Rende e Viterbese. Per chi deciderà di andare in curva il costo (totale) sarà di 1 euro e 50 centesimi. Come un litro di latte!