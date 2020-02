B-zona e 5-5-5, un maestro della risata come modello di ispirazione e un discorso quanto mai profetico. Da una parte il protagonista di un film cult degli anni Ottanta come Lino Banfi, alias Oronzo Canà. Dall'altra Giuseppe Scienza, il vero allenatore (non nel pallone) del Monopoli, che attualmente si trova al terzo posto del girone C di Serie C, in piena lotta promozione. E soprattutto protagonista di un divertentissimo video postato dal mai banale profilo social del club, che ha deciso di superarsi con questo intreccio tra finzione e realtà. Scienza diventa Canà. La punta brasiliana Jefferson diventa Aristoteles, in una celebre scena del film. Lui, Aristoteles, "malato" di saudade e sdraiato disperato sul letto della sua stanza d'albergo. Canà mentore, che lo consola intonando una canzone brasiliana per tranquilizzarlo e motivarlo. Scena perfettamente reinterpretata da allenatore e mister: Jefferson, triste per il gol che manca da qualche giornata, e Scienza (con tanto di cuffia in testa alla Canà) a consolarlo intonando la stessa canzone su ritmo carioca: "E speriamo che domenica vuoi segnar…"