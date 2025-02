Crisi Taranto, rinviato il match contro il Crotone

Rinviato a data da destinarsi il match dei pugliesi contro il Crotone, in attesa della pronuncia del Tribunale Federale Nazionale che per la vicenda dei mancati pagamenti degli stipendi potrebbe portare all’esclusione del club pugliese dal girone C della Lega Pro. Il Taranto, penalizzato di 19 punti in questa stagione, è ultimo a quota -6 e viene da 14 ko di fila GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La gara tra Taranto e Crotone non si giocherà, adesso è ufficiale. La Lega Pro ha infatti deciso di rinviare a data da destinarsi il match, che si sarebbe dovuto disputare sabato 1 marzo alle 17.30. L’ha comunicato il presidente della Lega Pro Matteo Marani, in una nota ufficiale. Questo in attesa della pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, chiamato a decidere nei prossimi giorni il futuro del club pugliese, che potrebbe essere escluso dal campionato. La Procura Federale nei giorni scorsi ha notificato al Taranto la conclusione delle indagini dopo la segnalazione della Covisoc per irregolarità nel versamento degli stipendi di calciatori e staff tecnico relativi ai mesi di novembre, dicembre e gennaio. Nei prossimi giorni la decisione del TFN ma intanto, il Taranto sabato non giocherà.

Taranto, i numeri della crisi sul campo A causa dei problemi fuori dal campo, il Taranto è ultimo in classifica nel girone C di Lega Pro, a quota -6 in virtù di una penalizzazione di 19 punti da scontare in questa stagione. La squadra, che da diversi turni gioca con diversi ragazzi delle giovanili in campo, viene da 14 sconfitte di fila, con trenta gol subiti nelle ultime 6 partite: solo nell’ultimo turno di campionato, in trasferta col Picerno, il Taranto ha perso 7-0.