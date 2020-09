Dopo i campionati di Serie A e Serie B anche la Serie C ha riaperto i battenti. Non per tutti però. E' la storia del Trapani Calcio che si è visto negare la possibilità di scendere in campo per la prima giornata del girone C contro la Casertana. Il motivo? Assenza del medico sociale. Infatti, con le due squadre allo stadio pronte per disputare il match, gli ispettori della Procura Federale e della Lega Pro, presa visione, come da prassi, della documentazione e attestata la mancanza del medico sociale, hanno impedito lo svolgimento della gara per la quale la vittoria verrà assegnata alla Casertana a tavolino.

Evacuo: "E' umiliante"

Tutto ciò ha suscitato indignazione e sdegno tra i calciatori del Trapani rappresentati dal proprio capitano, Felice Evacuo, un passato tra Lazio, Avellino, Benevento, Novara, Parma e Alessandria: "Quello che è successo oggi è umiliante, ignobile e vergognoso - dice l'attaccante - Non abbiamo potuto disputare la partita per assenza del medico, siamo stati umiliati e mortificati, né la vecchia proprietà, tantomeno la nuova ha dimostrato con i fatti di saper rispettare i protocolli e conoscere i regolamenti".