La Serie C NOW su Sky fino al 2028

La Serie C NOW in diretta su Sky e in streaming su NOW anche per le prossime 3 stagioni, con oltre 1200 partite ogni anno tra campionato, playoff, Supercoppa e Coppa Italia. Marani: “Continuare con Sky motivo d'immensa soddisfazione”. Perrelli: “Sosteniamo e valorizziamo una parte vitale del calcio italiano” TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La Serie C NOW sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW per le prossime tre stagioni (2025-26, 2026-27 e 2027-28). Ogni anno oltre 1200 partite tra campionato, playoff, Supercoppa e Coppa Italia, gol, spettacolo e giovani promettenti, potranno essere seguiti su Sky Sport, che arricchisce ulteriormente la propria offerta verso tifosi e appassionati.

Marani: “Continuare con Sky è motivo di immensa soddisfazione” “Per tutta la Serie C è motivo di immensa soddisfazione continuare nei prossimi 3 anni al fianco di Sky Sport, che in queste ultime due stagioni ha contribuito in maniera determinante alla crescita del nostro campionato e all’apprezzamento dello stesso da parte del pubblico italiano. Ringrazio Sky Italia per la fiducia accordataci in questa fase di sviluppo. Grazie alle grandi competenze produttive e giornalistiche che ha al proprio interno, Sky Sport è sinonimo di qualità e di credibilità per gli appassionati. Nei prossimi anni, continuerà il percorso comune già avviato, a favore dei 5 milioni di tifosi della Serie C NOW e a favore dei nostri 60 club, che voglio ringraziare, ancora una volta, per la disponibilità dimostrata nel sostenere questo percorso di rinnovamento” dice il presidente della Serie C Matteo Marani.